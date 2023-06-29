Источник: итальянские производители кормов для домашних животных хотят вернуться в РФ

Как сообщил собеседник агентства, посол Италии попросил Россельхознадзор обсудить этот вопрос

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Итальянские производители кормов для домашних животных хотят вернуться на российский рынок, посол Италии в Москве Джорджо Стараче попросил руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта обсудить этот вопрос, сообщил ТАСС источник.

"В Италии обеспокоены невозможностью поставок на российский рынок кормов для домашних животных. Посол Италии Джорджио Стараче попросил Сергея Данкверта, руководителя Россельхознадзора, обсудить этот вопрос на личной встрече. Переговоры состоялись сегодня. Джорджио Стараче сообщил, что итальянские компании из кормового сектора хотят вернуться на российский рынок и готовы подтвердить свою готовность соответствовать требованиям российского законодательства на инспекции", - рассказал источник.

Кроме того, посол заявил, что Италия хочет восстановить возможные форматы научно-технического сотрудничества с Россией, добавил собеседник агентства.

Он напомнил, что Россельхознадзор в марте 2023 года ввел ограничения на ввоз в Россию кормов итальянских компаний, в продукции которых были выявлены многочисленные несоответствия заявленному на упаковке составу, а также незаявленные генетически модифицированные компоненты. Системные пробелы в государственном контроле Италии обнаружились также в ходе видеоинспекции, проведенной в начале года.

О поставке вина

Источник также рассказал ТАСС о готовности Италии как одного из крупнейших поставщиков вина в РФ сохранять свои позиции на российском рынке.

"Италия, как один из крупнейших поставщиков вина в Россию, внимательно отслеживает изменения российского законодательства и готова к продуктивной работе с Россельхознадзором, чтобы сохранить свои позиции на российском рынке", - рассказал собеседник агентства.

В середине июня газета "Коммерсантъ" со ссылкой на таможенные данные сообщила, что Грузия по итогам января - мая 2023 года нарастила поставки тихих вин в Россию и вышла на первое место среди экспортеров, опередив Италию. Так, из Грузии за этот период ввезли 24,15 млн литров тихих вин, из Италии - 23,36 млн литров. При этом доля Грузии в поставках тихих вин в РФ в объеме составила 19,1%, а Италии - 18,5%.