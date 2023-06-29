Григоренко назвал мораторий на проверки в условиях санкций действенной мерой поддержки

Эта мера позволяет бизнесу экономить порядка 200 млрд рублей ежегодно

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Введенный в прошлом году мораторий на проверки бизнеса стал действенной мерой поддержки предпринимателей, считает вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Мораторий на проверки прошлого года стал одной из действенных мер поддержки бизнеса в условиях санкций. В сравнении с "ковидным" мораторием новый - совершенно другой по качеству исполнения, скорости и прозрачности процессов, так как за это время реформа госконтроля вышла на совершенно новый этап", - приводятся слова Григоренко в опубликованном в четверг "Сводном докладе о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации за 2022 год".

Со ссылкой на Григоренко поясняется, что наиболее активная фаза реформы госконтроля пришлась на 2021 год. По итогам анализа всех существующих на тот момент требований к бизнесу было отменено более 140 тыс. из них - около 40% от общего числа правил для разных отраслей экономики. Эта мера позволяет бизнесу экономить порядка 200 млрд рублей ежегодно.

Отмечается, что была усовершенствована сама процедура контроля, установлены базовые правила и принципы ко всем видам контроля и надзора и предусмотрено обязательное применение рискориентированного подхода. "Параллельно со вступлением в силу закона о госконтроле была запущена цифровая платформа, где фиксируются абсолютно все контрольные мероприятия. Она позволяет правительству работать с цифрами не из отчетов, а из информационной системы. Поэтому решения принимаются на основе достоверной и оперативной информации", - приводятся в докладе слова Григоренко.

Мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года был введен в марте. Правительство в конце декабря продлило мораторий на 2023 год. Документ стал частью комплекса мер, предложенных кабмином для обеспечения устойчивого развития экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций.