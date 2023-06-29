В Грузии с февраля 2022 года выявили 1,3 тыс. попыток отправки санкционных товаров в РФ

Министр финансов республики Лаша Хуцишвили сообщил, что большая часть товаров, которые грузинская сторона не впустила в Россию, была бытового назначения

ТБИЛИСИ, 29 июня. /ТАСС/. Грузинские таможенники с весны 2022 года по сей день выявили около 1,3 тыс. попыток отправки в Россию товаров, внесенных Западом в санкционные списки. Об этом заявил министр финансов республики Лаша Хуцишвили в интервью грузинскому телеканалу IMEDI.

"С весны 2022 года по сей день офицерами таможенного департамента службы доходов всего было выявлено до 1,3 тыс. попыток обхода санкций. В большинстве случаев указанный товар был отправлен обратно", - сказал Хуцишвили.

Как отметил министр, большая часть товаров, которые грузинская сторона не впустила в РФ, была бытового назначения.

Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, который в течение двух дней находился в Грузии с рабочим визитом вместе с послами по вопросам санкций из США и Великобритании, в среду отметил, что "власти Грузии очень серьезно воспринимают вопрос недопущения использования этой страны как платформы для обхода санкций". Он подчеркнул, что Грузия предпринимает "значительные меры" по контролю возможного экспорта из Грузии 38 категорий технологических товаров, внесенных в санкционный список ЕС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. Власти страны многократно заявляли, что введение санкций против России нанесло бы не только значительный экономический урон Грузии, но и могло бы спровоцировать военное противостояние.