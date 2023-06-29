"Вымпелкому" грозит штраф за демонстрацию ЛГБТ-контента

По этой статье юрлицу грозит штраф до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Компании "Вымпел-Коммуникации" (владеет маркой "Билайн") грозит штраф за демонстрацию ЛГБТ-контента. Об этом ТАСС сообщили в Савеловском суде Москвы, куда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении.

"В суд поступил протокол Роскомнадзора в отношении ПАО "Вымпел-Коммуникации", составленный по ч. 2. ст. 6.21.2 [КоАП] (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения с использованием интернета)", - сказали в суде. По этой статье юрлицу грозит штраф до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В суде не уточнили сути претензий к компании. Но оператор заявил, что "это претензии к контенту, который размещается в сервисе "Билайн ТВ". "Будем разбираться в ситуации, изучать претензии и готовить ответ регулятору", - прокомментировал ситуацию оператор.

В последнее время суды часто выносят решения о штрафах различным видеохостингам и телекоммуникационным компаниям по статье о демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений через интернет. Так, в четверг Тверской суд Москвы оштрафовал ПАО "Мегафон" на 1 млн рублей. Поводом для этого решения стало то, что ПАО "Мегафон" не разместил маркировку "18+" на транслируемых видеосервисами фильмах "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность" и "Английский цирюльник". Компания применила маркировку "16+", и фильмы со сценами ЛГБТ стали доступны несовершеннолетним. В компании заявили, что уже устранили этот недостаток. "