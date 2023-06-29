Почти 40 компаний получили в аренду участки в Подмосковье по программе "Земля за 1 рубль"

Компании, получившие участки, предусмотрели около 13 млрд рублей инвестиций для реализации своих проектов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Около 40 компаний в Московской области получили в аренду участки по программе "Земля за 1 рубль" с начала года, сообщила в четверг пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"За полгода в Московской области 36 компаний получили в аренду земельные участки по региональной программе "Земля за 1 рубль" в рамках поддержки импортозамещающих проектов", - говорится в сообщении.

Как отметила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, компании, получившие участки по программе "Земля за 1 рубль" в 2023 году, суммарно предусмотрели около 13 млрд рублей инвестиций для реализации своих проектов. "Это самые разные сферы: АПК, легкая промышленность, фармсектор, строительный комплекс и многие другие отрасли, где необходимо импортозамещение. Запуск этих предприятий позволит создать около 3 тыс. рабочих мест в регионе. При этом мы продолжаем принимать заявки на получение участков в льготную аренду, что позволит значительно расширить спектр импортозамещающих производств в Подмосковье", - привели в пресс-службе слова Зиновьевой.

Подать заявку на получение земельного участка в аренду без торгов сроком на три года по льготной ставке могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, готовые развивать импортозамещающие производства в регионе.

"В зависимости от отраслевой принадлежности, а также от цели, по которой инвестор планирует взять в аренду участок - создание нового производства или расширение уже действующего - компании обращаются с просьбой предоставить самые разные площади. Правительство в свою очередь идет навстречу, ведет системную работу по поиску и подбору соответствующих участков и предоставляет землю для ведения абсолютно любого бизнеса - от машиностроения до сельского хозяйства. Так, за шесть месяцев 2023 года Минимуществом в рамках импортозамещающей программы предоставлено более 300 га", - процитировали в тексте зампреда правительства региона Анну Кротову.