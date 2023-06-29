В Оренбуржье планируют ввести в сельхозоборот 50 тыс. га земель

По данным главы региона Дениса Паслера, в регионе также ведется работа по обновлению парка сельхозтехники

ТАСС, 29 июня. В Оренбуржье 50 тыс. га неиспользуемых земель планируют ввести в сельскохозяйственный оборот в 2023 году. Об этом сообщил в четверг губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем отчете о работе правительства региона на заседании областного законодательного собрания.

"Продолжаем работу с возвратом неиспользуемых земель. В 2019 году провели аудит пахотных земель и увидели, что 540 тыс. га, потенциально пригодных к использованию, из них 355 тыс. га уже обрабатываются. В этом году в планах вернуть в оборот еще 50 тыс. га", - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что по итогам 2022 года валовой сбор зерна превысил 4 млн рублей. При этом средняя урожайность достигла рекордного показателя - 17,3 ц с га. В целом объем сельхозпродукции, произведенной в 2022 году, увеличился на 50 млрд рублей по сравнению с 2021 годом и приблизился к 200 млрд рублей.

Таких результатов удалось добиться, в том числе, благодаря господдержке АПК, сообщил Паслер. В 2022 году на эти цели выделили более 3,6 млрд рублей. В том числе, ведется работа по обновлению парка сельхозтехники.

"Только по договорам лизинга ОГК [Оренбургской лизинговой компанией] за четыре года закуплена почти тысяча единиц сельхозтехники и оборудования, в 2022 году общая сумма закупок сельхозтехники составила почти 6 млрд рублей. В 2023 году планируем на 1 млрд рублей больше. За последние четыре года наши аграрии приобрели почти 6,5 тыс. единиц сельхозтехники на 21 млрд рублей". - сказал Паслер.