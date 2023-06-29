Azur Air заявила о готовности к запуску рейсов в Занзибар

У авиакомпании есть разрешения на выполнение полетов в Танзанию из 11 городов России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air готова к запуску рейсов в Занзибар (Танзания), ожидает решения туроператоров. Об этом журналистам сообщил официальный представитель компании.

"Azur Air готова к запуску рейсов на Занзибар в зимнем расписании. У авиакомпании есть разрешения на выполнение полетов в Танзанию из 11 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Уфы и Челябинска. Кроме того, достигнуты предварительные договоренности относительно наземного обеспечения таких рейсов. Azur Air проинформировала потенциальных заказчиков о готовности к запуску полетных программ в Танзанию из России и ожидает решения туроператоров", - отметил представитель перевозчика.

Ране в материалах Росавиации сообщалось, что Azur Air назначена для выполнения регулярных международных полетов на маршрутах из Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Перми, Уфы и Челябинска в Занзибар.