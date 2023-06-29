29 июня, 15:20

Минэкономразвития поддерживает добавление кода для блогеров в ОКВЭД

По мнению депутата Яны Лантратовой, такая мера позволит в том числе решить проблему правового статуса блогеров, а также в будущем создать реестр, генерирующих экспертный и конструктивный контент

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития России поддерживает предложение добавить деятельность блогеров в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила министру экономического развития Максиму Решетникову внести деятельность блогеров в ОКВЭД. Письмо на имя министра есть в распоряжении ТАСС. По мнению депутата, такая мера позволит в том числе решить проблему правового статуса блогеров, а также в будущем создать реестр блогеров, генерирующих экспертный и конструктивный контент.

"Минэкономразвития России в целом поддерживает необходимость внесения изменения в общероссийские классификаторы ОКВЭД 2 и ОКПД 2 (Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности - прим. ТАСС) в части развития рекламной деятельности, в том числе блогосферы", - отметили в министерстве.

Ранее Лантратова сообщала ТАСС, что законопроект, который конкретизирует понятие "блогер", определит права и обязанности для этой категории граждан, а также даст им возможность зарегистрироваться в качестве СМИ, будет внесен на рассмотрение Госдумы в июле. 

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