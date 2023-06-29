В Госдуму внесли законопроект, разрешающий продажу алкогольных напитков в летних кафе

Эта норма будет распространяться на веранды, помосты, "дворики", которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе и также обслуживают посетителей питание и напитками, отметил один из авторов инициативы Сергей Алтухов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних кафе, сообщает Telegram-канал фракции.

Эта норма будет распространяться на веранды, помосты, "дворики", которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе и также обслуживают посетителей питание и напитками, отметил один из авторов инициативы - депутат Госдумы Сергей Алтухов.

"Сегодня присутствует правовая неопределенность: с одной стороны, законом не предусмотрена возможность розничной продажи алкогольной продукции на открытом пространстве "летников", с другой - лицензия на торговлю у ресторатора есть. И по сути обслуживание посетителей вне здания может привести к аннулированию лицензии. Наша инициатива направлена на оказание поддержки добросовестным хозяйствующим субъектам в сфере общепита. Считаю, что это будет способствовать развитию конкуренции и окажет положительное влияние на развитие внутреннего туризма, особенно в крупных городах", - заявил депутат.

Парламентарий отметил также, что в прошлом году в Москве был проведен специальный эксперимент, в рамках которого допускалась розничная продажа алкогольной продукции на летних верандах кафе и ресторанов. Исключение составили территории, прилегающие к различным медицинским организациям.

"Результаты показали, что такие послабления в регулировании розничной продажи напитков на летних верандах не приведут к увеличению объемов потребления алкогольной продукции, но позволят снизить административное давление на малый и средний бизнес, это убережет от необоснованных проверок и штрафов", - заверил Алтухов.

Авторами законопроекта также выступили члены фракции "Единая Россия" Максим Топилин, Денис Кравченко, Константин Бахарев, Екатерина Стенякина и другие депутаты.