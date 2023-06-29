Росатом заявил об ускоренных темпах реализации проекта по добыче лития в Боливии

По словам главы госкорпорации Алексея Лихачева, к 2027 году ожидается выход на плановые производственные мощности в 25 тыс. тонн в год

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Реализация проекта госкорпорации "Росатом" по добыче и производству карбоната лития в Боливии будет идти ускоренными темпами, к 2027 году ожидается выход на плановые производственные мощности в 25 тыс. тонн в год. Об этом в четверг заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Сейчас мы ускоренными темпами пойдем к реализации этого проекта. В первую очередь, начало активной работы запланировано на 2025 год, к 2027 году выйдем уже на плановые мощности - это 25 тысяч тонн карбоната лития в год", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Лихачева, после достижения этих показателей выпуска объем производимого в рамках проекта сырья составит до 4% от общемирового производства карбоната лития.

В четверг госкорпорация "Росатом" подписала рамочное соглашение с боливийской государственной компанией Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) о создании промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития на территории Боливии. По словам первого замгендиректора российской компании Кирилл Комарова, для Росатома это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который достигнут порядка $600 млн. Мощность производственного комплекса, как ожидается, составит 25 тыс. тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения заявленных объемов по результатам геологоразведочных работ. Реализация совместного российско-боливийского проекта позволит создать в южноамериканской республике, обладающей самыми большими запасами лития в мире, полный цикл добычи и переработки данной продукции, чрезвычайно востребованной в контексте перехода к высокотехнологичной экономике.