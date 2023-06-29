В Астраханской области в 2024 году намерены улучшить водоснабжение 6 тыс. жителей поселка

Выделено 1,3 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Финансирование в размере 1,3 млрд рублей выделено на строительство новых сетей водопровода и водоочистных сооружений в поселке Ильинка Икрянинского района Астраханской области. Это позволит в 2024 году обеспечить бесперебойный доступ к чистой воде 6 тыс. местным жителям, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"Правительством Астраханской области были предприняты планомерные шаги для внесения населенного пункта в программу федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". После прохождения всех необходимых этапов регион получил беспрецедентное федеральное финансирование в систему водопровода поселка Ильинка в размере 1,3 млрд рублей. Данная инициатива уже в 2024 обеспечит 6 тыс. местных жителей качественный и бесперебойный доступ к чистой воде", - говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно проекту будут построены новые сети водопровода, водоочистные сооружения и насосные станции. Подрядчик уже вышел на объект, зачистил территорию под магистральный трубопровод, разместил строительный городок, в ближайшее время начнет монтаж станции первого и второго подъема.

Всего за период действия программы "Чистая вода" в Астраханской области предполагается строительство четырех объектов водоснабжения. Два из них уже запущены в работу, добавили в пресс-службе.

Нехватка воды в селе - один из актуальных вопросов для астраханцев. Ее недостаточный уровень привел к обмелению озер и каналов на нижней Волге, и жители некоторых населенных пунктов региона столкнулись с дефицитом воды для питья, полива и сельскохозяйственных нужд.