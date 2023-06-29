США добиваются, чтобы ограничения на инвестиции в КНР ввела вся G7

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл признал, что реализовать такие планы совсем непросто

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты добиваются того, чтобы ограничения на вложения западного капитала в экономику Китая ввела вся Группа семи (G7). Это подтвердил в четверг заместитель помощника президента США по национальной безопасности, американский шерпа в Группе двадцати и Группе семи Майкл Пайл.

"Мы считаем критически важным, чтобы в отношении небольшого числа чувствительных технологий, связанных с национальной безопасность, имелся набор инструментов, включающих ограничения на исходящие инвестиции. Чтобы не допустить содействия за счет этого небольшого числа критически важных технологий модернизации Китая в военной сфере и в сфере [электронной] слежки", - заявил советник американского лидера, выступая в вашингтонском Фонде Карнеги. "Мы считаем, - отметил Пайл, - что часть работы, призванной сделать этот набор инструментов эффективным, долговечным, заключается в том, чтобы обеспечить наше нахождение на одних позициях с ближайшими союзниками и партнерами, общие шаги". "Работа в значительной части начала текущего года сводилась к тому, чтобы обеспечить это единство по исходящим инвестициям [в китайскую экономику] с ЕС, с Великобританией, с Группой семи", - подчеркнул представитель Белого дома.

Он признал, что реализовать такие планы совсем непросто. Речь идет о сложных технических вопросах, сказал Пайл. Он подтвердил, что у администрации США дискуссии на этот счет идут не только с зарубежными союзниками, но и с представителями западной промышленности. Пайл заверял, что США добиваются того, чтобы такие ограничения были узкими и адресными.

Должностные лица нынешнего правительства в Вашингтоне в последние месяцы неоднократно сигнализировали о подготовке ограничительных мер в отношении американских капиталовложений в китайские компании под предлогом минимизации угрозы разработки Пекином технологий, способных нанести ущерб национальной безопасности США. В некоторых случаях тревогу по поводу разработки таких рестрикций бил в том числе американский частный сектор.

Глава Минкоммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с министром торговли США Джиной Раймондо в конце мая выразил глубокую обеспокоенность по поводу экспортных ограничений Вашингтона, его торгово-экономической стратегии в отношении Пекина, в том числе в области поставок полупроводников, а также расследований, связанных с иностранными инвестициями.