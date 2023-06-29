29 июня, 15:54

Дума готова принять в кратчайшие сроки законопроект об освобождении туроператоров от НДС

Зампред думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко отметила, что туроператоры ждут принятия документа

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы по поручению президента РФ Владимира Путина готовы в самые короткие сроки принять законопроект, который освободит туроператоров от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщила ТАСС зампред думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

"Проблемы принять законопроект при поддержке правительства нет - оно готовит отзывы, от скорости подготовки которых зависит работа Госдумы. Мы готовы принять в самые короткие сроки. Есть практика [принятия] в трех чтениях сразу", - сказала Костенко.

Она добавила, что туроператоры ждут принятия законопроекта. "Речь об этом ведется уже много лет. Это хороший стимул для работы им внутри страны", - добавила депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что решения по освобождению туроператоров от уплаты НДС все еще не реализованы. Президент подчеркнул, что соответствующий законопроект важно рассмотреть и принять до конца текущей весенней сессии парламента. 

Теги:
РоссияКостенко, Наталья Васильевна
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