На большей части территории Украины повысили на треть тарифы за пользование водой

По подсчетам Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, для средней семьи рост месячной платы за воду составит около $1,61

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) приняла решение повысить почти на треть тарифы на воду для 33 предприятий-водоканалов, представляющих большую часть территории страны. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора, который также повысил тариф на поставку воды для компании "Укржелдорога".

"29 июня 2023 года состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания, на котором было принято решение принять постановления НКРЭКУ об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Средний показатель повышения тарифов составляет 32%, сообщили представители комиссии на ее заседании, видеозапись которого была размещена на ее сайте. Тарифы будут повышаться в два этапа - с 1 июля и с 1 сентября. По подсчетам НКРЭКУ, для средней украинской семьи рост месячной платы за воду составит около 60 гривен ($1,61).

Регулятор отметил, что на повышение тарифов повлияли увеличение стоимости электроэнергии, реагентов, изменение оплаты труда и актуализация расходов для выполнения обязательств по кредитным соглашениям с международными финансовыми организациями.

НКРЭКУ ранее сообщила, что максимальные тарифы на электричество для бизнеса на Украине с 30 июня будут повышены на 40-80% в зависимости от времени суток. С 1 июня на Украине были повышены тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 гривны ($0,07) за кВт·ч. До этого в стране действовал льготный тариф, он составлял 1,44 гривны ($0,04) или 1,68 гривны ($0,05) за кВт·ч в зависимости от объема потребления.