В Северной Осетии заявили об увеличении турпотока в 2023 году благодаря новым авиарейсам

Ожидается минимум 800 тыс. туристов к концу года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Туристический поток в Северной Осетии к концу года увеличится до 800 тыс. человек, к текущему моменту в регионе побывали 400 тыс. туристов. Об этом глава республики Сергей Меняйло сообщил в четверг ТАСС на полях форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени".

"С начала года республику уже посетили около 400 тыс. человек, цифра с каждым днем только растет. Минимум 800 тыс. туристов ожидаем к концу года", - сказал Меняйло.

По его словам, в регионе с 21 июня на круглосуточный режим работы перешел международный аэропорт "Владикавказ". Запущены авиарейсы из Дубая, Омска, Татарстана, продолжается работа над открытием новых авианаправлений.

В регионе в настоящее время ведется работа сразу над несколькими крупными проектами в туристической сфере: тематический парк "Алания парк", туристско-рекреационный комплекс "Кахтисар". "Не могу не сказать о курорте "Мамисон". <…> Дело наконец сдвинулось с мертвой точки - здесь стартовал строительный сезон", - отметил Меняйло.

Число туристов, посетивших Северную Осетию в прошлом году, увеличилось вдвое по сравнению с 2021 годом. Регион посетили в прошлом году порядка 750 тыс. туристов.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что северо-кавказское направление туризма продемонстрировало наибольший рост турпотока в 2022 году. Глава государства напомнил, что строится дорога к новому комплексу "Мамисон".

О форуме

Третий форум Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" проходит в Москве 28 и 29 июня. На нем представлены 250 лучших инициатив, отобранных из почти 24 тыс. поступивших через крауд-платформу предложений. В рамках форума впервые пройдет конкурс перспективных российских брендов "Наше все". ТАСС - генеральный информационной партнер форума.