В Тверской области планируют рост турпотока в Завидово к 2028 году более чем в 2 раза

Турпоток по планам достигнет 2 млн человек в год

ТВЕРЬ, 29 июня. /ТАСС/. Туристический поток на курорт, который возводится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа Завидово в Конаковском районе Тверской области, к 2028 году вырастет более чем в два раза - до 2 млн человек - за счет строительства инфраструктурных объектов, в том числе транспортно-пересадочного узла. Об этом в четверг сообщил губернатор Игорь Руденя во время ежегодного отчета перед депутатами Заксобрания о результатах деятельности правительства региона за 2022 год.

"Планируется, что турпоток на курорт "Завидово" к 2025 году у нас вырастет на 300 тыс. человек и будет около 1 млн отдыхающих в сезон. А также к 2028 году, с учетом всех проектов, которые там создаются, этот турпоток достигнет 2 млн человек в год", - сказал губернатор.

Он напомнил, что курорт "Завидово" на территории ОЭЗ возводится в рамках создания в регионе круглогодичного туристско-рекреационного кластера "Волжское море". "В текущем году планируем завершение третьего этапа проекта, <…> и появится возможность принимать круизные суда в речном порту Завидово, - отметил Руденя, добавив, что четвертым, завершающим этапом станет открытие на территории ОЭЗ транспортно-пересадочного узла, который объединит автомобильный, железнодорожный и водный транспорт.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Завидово" создана в Конаковском районе в 2015 году. Благодаря федеральной поддержке здесь, в том числе, построена обеспечивающая инфраструктура - водозаборный узел со станцией водоподготовки для водоснабжения объектов кластера "Волжское море", пешеходный мост через реку Дойбица в Конаковском районе, готовится к вводу первый, построенный в России за последние десятилетия, речной порт "Завидово". Инвестпроект "Волжское море" является одним из крупнейших на территории данной ОЭЗ, он создается в рамках федеральной программы развития культуры и туризма. Общий объем бюджетного финансирования составит 1,8 млрд рублей, еще около 6 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.

В 2023 году Тверская область планирует принять порядка 2,9 млн туристов, что на 11,5% больше, чем годом ранее. Для гостей в регионе открыто более 300 вариантов размещения, включая отели, кемпинги и глэмпинги, работают свыше 170 музеев, более 50 объектов сельского туризма, 30 региональных туроператорских организаций и более 100 аттестованных экскурсоводов. К 2026 году власти региона планируют увеличить турпоток до 4,1 млн гостей.