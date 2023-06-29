Forbes сообщил об отказе миллиардера Игоря Макарова от гражданства России

Он остался гражданином Республики Кипр

ТАСС, 29 июня. Долларовый миллиардер, основатель первой независимой газовой компании в РФ "Итера" и президент международной группы компаний Areti Игорь Макаров отказался от российского гражданства в 2023 году и остался гражданином Республики Кипр. Об этом свидетельствуют данные из профиля бизнесмена на сайте журнала Forbes.

Состояние Макарова оценивается в $2,1 млрд, он занимает 1 466-ю строчку в рейтинге миллиардеров издания.

С 2020 года является обладателем "золотого паспорта" Кипра.

После начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине Макаров был внесен в санкционные списки Великобритании и Канады.

Макаров основал компанию "Итера" в 1992 году. С 1998 года "Итера" развивала собственную газодобычу в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2013 году Макаров продал "Итеру", а в 2015 году основал компанию Areti, зарегистрированную на Кипре. Как говорится на сайте компании, она сосредоточена на инвестициях в различные отрасли, в том числе в энергетику и спорт, а ее деловые интересы сосредоточены в Центральной Азии, Европе, США, Канаде и на Ближнем Востоке, при этом компания не имеет деловых интересов или дочерних обществ в России.