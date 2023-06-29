"Ростелеком" отменил годовое собрание акционеров 30 июня

В компании не указали новую дату собрания

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Совет директоров госоператора "Ростелеком" отменил назначенное на 30 июня годовое общее собрание акционеров, следует из материалов компании. Новая дата проведения собрания в сообщении не указана.

"29 июня 2023 года совет директоров отменил ранее принятое решение по вопросу "О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Ростелеком" по итогам 2022 года", - говорится в сообщении.

Собрание должно было пройти в форме заочного голосования.

Выручка "Ростелекома" в 2022 году выросла на 12% и достигла порядка 650 млрд рублей, сообщал ранее глава госкомпании Михаил Осеевский, не уточняя стандарт отчетности. Объем инвестпрограммы "Ростелекома" в прошлом году достиг около 150 млрд рублей (годом ранее капитальные затраты составляли 118,7 млрд рублей).