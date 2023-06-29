Посол РФ заявил, что проект Росатома в Боливии выводит отношения стран на новый уровень

По словам Михаила Леденева, подписание этого рамочного соглашения среди прочего заложит основу для увеличения взаимодействия в экономической и торговой сфере, а также в области инвестиций

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июня. /ТАСС/. Соглашение о реализации проекта госкорпорации "Росатом" по добыче и производству карбоната лития в Боливии способствует развитию российско-боливийского сотрудничества и в других областях. Об этом заявил в четверг посол РФ в южноамериканской республике Михаил Леденев.

"Подписание этого рамочного соглашения переводит наши отношения на новый уровень стратегического сотрудничества, которое среди прочего заложит основу для увеличения взаимодействия в экономической и торговой сфере, а также в области инвестиций", - приводятся его слова в сообщении дипмиссии.

В четверг Росатом подписал рамочное соглашение с боливийской государственной компанией Yacimientos de Litio de Bolivia (YBL) о создании промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития на территории Боливии. По словам первого замгендиректора российской компании Кирилла Комарова, для Росатома это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который достигнут порядка $600 млн. Мощность производственного комплекса, как ожидается, составит 25 тыс. тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения заявленных объемов по результатам геологоразведочных работ. Реализация совместного российско-боливийского проекта позволит создать в южноамериканской республике, обладающей самыми большими запасами лития в мире, полный цикл добычи и переработки этой продукции, чрезвычайно востребованной в контексте перехода к высокотехнологичной экономике.