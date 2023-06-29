В Томской области многодетные семьи смогут получать до 300 тыс. рублей на жилье

Действие закона начнется с 1 января 2024 года

ТОМСК, 29 июня. /ТАСС/. Многодетные семьи, которые имеют право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, смогут вместо земли получать выплату до 300 тыс. рублей с 2024 года. Соответствующий закон приняли в четверг на заседании законодательной думы Томской области, передает корреспондент ТАСС.

"Законопроектом предусмотрено введение на территории Томской области дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты, которую можно будет направить на приобретение либо строительство жилья, [приобретение] земли, либо погашение кредита на эти цели. Ориентировочно - не более 300 тыс. рублей", - сказал областной прокурор Александр Семенов.

По его словам, ежегодно количество предоставленных участков намного меньше, чем потребность в них у многодетных семей. За последние три года представили более 200 участков при нуждаемости почти 1,2 тыс.

Он уточнил, что действие этой льготы начнется с 1 января 2024 года и продлится до 2026 года. Депутаты единогласно приняли закон.