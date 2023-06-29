29 июня, 17:11

Роснедра и Мозамбик утвердили программу сотрудничества до 2026 года

Стороны договорились о развитии системного взаимодействия в сфере геологии и минеральных ресурсов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Роснедра и Мозамбик утвердили программу сотрудничества в области геологического изучения недр на 2023-2026 годы, говорится в сообщении ведомства.

Расширенная встреча представителей геологических служб России и Мозамбика состоялась 29 июня. На ней стороны договорились о развитии системного сотрудничества в сфере геологии и минеральных ресурсов. Со стороны РФ во встрече участвовал председатель российской части межправкомиссии с Мозамбиком, руководитель Роснедр Евгений Петров, со стороны Мозамбика - генеральный директор Национального института шахт Элиас Феликс Дауди.

"Утвердили среднесрочную программу сотрудничества в области геологического изучения недр на 2023 - 2026 годы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Россия и Мозамбик обсудили вопросы разведки и разработки различных видов полезных ископаемых, а также возможность проведения лабораторно-аналитических исследований.

По итогам встречи стороны договорились о подписании меморандума о взаимопонимании между Роснедрами и Национальным институтом шахт Мозамбика на полях предстоящего форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге. "Следующим этапом развития сотрудничества станет проведение первого заседания рабочей группы по реализации меморандума", - подчеркивается в сообщении. 

Теги:
МозамбикРоссияПетров, Евгений Игнатьевич
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