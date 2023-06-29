Комитет Думы по собственности поддержал законопроект об исполнении бюджета РФ за 2022 год

Согласно документу, доходы бюджета составили 27,824 трлн рублей, расходы - 31,118 трлн рублей, дефицит федерального бюджета достиг 3,294 трлн рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал внесенный правительством отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год.

В частности, на заседании комитета обсуждались основные результаты работы Росреестра и Росимущества за прошлый год. Председатель комитета Сергей Гаврилов отметил положительную тенденцию системного совершенствования политики государства в сфере управления федеральным имуществом, цифровизации и унификации методов выявления и учета объектов собственности, оперативности управления и повышения отдачи от использования государственных активов.

Глава комитета назвал основные задачи совместной работы с ведомствами: "Во-первых, мы должны четко оценить весь объем потенциала разных видов имущества, поэтому важно осуществление синхронизации реестров. Во-вторых, необходимы упрощение и цифровизация механизмов учета, контроля и управления имуществом. В-третьих, важны прозрачность и эффективность реализации государственных программ. Вопрос также стоит в повышении эффективности управления собственностью в целях стимулирования развития экономики страны. Необходимо поддержать госкомпании в вопросах эффективности, инвестиционных программ и дивидендов. Компании с госучастием в полном объеме становятся важнейшим инструментарием государства для решения стратегических задач", - рассказал депутат.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в свою очередь подчеркнул, что в 2022 году был наведен порядок в области реализации невостребованного имущества казны, произошла синхронизация деятельности в сфере учета бюджета с реестром федерального имущества. Аудитор Счетной палаты РФ Андрей Батуркин рекомендовал депутатам направить предложения, в том числе в сфере проведения проверок.

Комитет также отметил важность реализации госпрограммы "Национальная система пространственных данных", поскольку цифровизация и повышение качества данных о земле, по мнению комитета, должны являться одним из приоритетных направлений развития земельной политики. Было отмечено, что итоговое финансирование госпрограммы в 2022 году увеличилось более чем на 10 млрд рублей. В этой связи комитет поддержал увеличение финансирования госпрограммы с учетом важности поставленных целей и задач в сфере управления земельными ресурсами.

Отчет об исполнении федерального бюджета был внесен в Думу 13 июня. Согласно документу, доходы бюджета за 2022 год составили 27,824 трлн рублей, расходы - 31,118 трлн рублей, дефицит федерального бюджета достиг 3,294 трлн рублей. Документ также включает в себя распределение расходов федерального бюджета за 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов и источники финансирования дефицита федерального бюджета за 2022 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. Отчет об исполнении федерального бюджета принимается Госдумой в одном чтении.