Торги на российском фондовом рынке прошли с разнонаправленной динамикой

По итогам дня, индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, РТС снизился на 0,77%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Торги на российском рынке акций сегодня завершились с умеренной разнонаправленной динамикой. По итогам дня, индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, до 2 796,41 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,77%, до 1 006,83 пункта.

Курс доллара поднялся на 1,20%, до 87,57 рубля, евро - на 0,80%, до 95,10 рубля, юань - на 0,16%, до 12,06 рубля.

"Слабость рубля подогревала интерес к акциям экспортеров, уверенно смотрелись представители нефтегазового сектора, в особенности бумаги "Сургутнефтегаза". Котировки Brent предприняли очередную попытку дотянуться до отметки $75, но усиление доллара к основным валютам и неопределенность прогнозов по мировому спросу на энергоносители препятствуют удорожанию "черного золота", - пояснил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был относительно спокойным и нейтральным. "В США сегодня были опубликованы позитивные экономические данные - квартальная оценка ВВП за I квартал 2023 года вышла лучше прогноза, а недельное число первичных заявок за пособиями по безработице оказалось ниже ожиданий", - добавил эксперт.

Лидерами роста четверга на фондовом рынке оказались акции лесопромышленной группы "Сегежа" (+4,6%) после сообщений компании о ее планах экспортировать продукцию в страны Африки. Лидерами понижения в отсутствие новостей оказались депозитарные расписки "Циан" (-1,7%), сообщила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз на завтра

Завтрашний день обещает быть насыщенным в части как экономической статистики, так и корпоративных новостей. Пятница будет отмечена публикацией июньских индексов экономической активности (PMI в производстве и секторе услуг КНР, предварительного индекса потребительских цен (ИПЦ) еврозоны за июнь и базового ценового индекса расходов на личное потребление в США за май, сказал Бахтин.

Годовые собрания акционеров в последний июньский день проведут несколько отечественных компаний, в том числе "Газпром", АФК "Система", НЛМК, "Сургутнефтегаз", "Лензолото" и другие.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 30 июня составляет 2725-2825 пунктов, по курсу рубля к доллару - 85,5-87,5 рублей. Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2750-2850 пунктов. Пара доллар/рубль завтра может провести торговый день в новом диапазоне 86-88 рублей, евро/рубль - в интервале 94-96 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 11,5-12,2 рублей.