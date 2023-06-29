В Томской области выделили дополнительные 2,4 млрд рублей на зарплаты бюджетникам

По словам первого замначальника облдепартамента финансов Юлии Фроловой, источниками расходов стали неиспользованные нецелевые средства

ТОМСК, 29 июня. /ТАСС/. Расходную часть бюджета Томской области увеличили на 2,5 млрд рублей, такое решение приняли областные депутаты в четверг на заседании. Большая часть этих средств пойдет на зарплаты сотрудникам бюджетных организаций, в том числе врачам, сообщила председатель облдумы Оксана Козловская.

"Впервые в этом году мы внесли существенные изменения в областной бюджет и выделяем 2,4 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетных организаций, которые попадают под указ президента России. Мы повышаем заработную плату, в том числе врачам, хотя это предусмотрено за счет фонда ОМС", - сказала Козловская. Она добавила, что еще 128,5 млн рублей пойдут на оказании помощи участникам СВО и их семьям, 61,5 млн рублей предусмотрены на капремонт детской школы искусств в поселке Самусь.

Первый замначальника облдепартамента финансов Юлия Фролова пояснила во время заседания, что источники расходов - неиспользованные нецелевые средства, бюджетный кредит на капремонт школы искусств и увеличение госдолга на 1,4 млрд рублей.

"Мы даем на зарплату, но как оказалось, это повышение окладной части на 5,3% - вот и все наше повышение", - отметил в свою очередь депутат Алексей Федоров. Несмотря на это, изменения в облбюджет на 2023 год были приняты в двух чтениях.

С учетом изменений доходы Томской области в 2023 году составят 104,9 млрд рублей, расходы - 103,4 млрд рублей. Профицит уменьшился до 1,5 млрд рублей.