В Северске начал работу бетонный завод для строительства реактора БРЕСТ-ОД-300

Пробную партию используют для заливки здания электрической этажерки

ТОМСК, 29 июня. /ТАСС/. Завод по производству жаростойкого бетона начал свою работу в атомграде Северске. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Сибирского химического комбината.

"На площадке СХК, где сооружается ОДЭК с реактором БРЕСТ-ОД-300, генподрядчик строительства - "Холдинг Титан-2" - смонтировал бетонный завод. Производство размещено на строительно-монтажной базе опытно-демонстрационного энергокомплекса. Подобные заводы производительностью до 130 куб. м в час устанавливаются на многих крупных стройках", - говорится в сообщении.

На заводе уже произвели первый бетон и проверили его характеристики. Пробную партию используют для заливки вспомогательного объекта - здания электрической этажерки.

"Впереди одна из самых важных и ответственных задач для бетонного завода - изготовление жаростойких бетонных смесей для заливки шахты блока реактора БРЕСТ-ОД-300", - отмечается в сообщении.

О проекте

Энергоблок с инновационной реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 станет частью строящегося в Северске Томской области опытно-демонстрационного энергокомплекса с пристанционным ядерным топливным циклом в рамках стратегического направления "Прорыв".

Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем обращения и хранения отработанного ядерного топлива. Под Томском впервые в мировой практике на одной площадке будут созданы АЭС с "быстрым" реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию с многократным рециклом делящихся материалов - таким образом эта система постепенно станет практически автономной и независимой от внешних поставок энергоресурсов.