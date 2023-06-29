Прибыль пивзавода Budejovicky Budvar упала за год на 40%

Причинами стали потеря российского рынка и инфляция

ПРАГА, 29 июня. /ТАСС/. Производитель чешского пива Budejovicky Budvar из-за потери рынка РФ и инфляции получил в 2022 году прибыль на 39,45% меньше, чем в позапрошлом году. Об этом говорится в годовом отчете о деятельности компании, размещенном в четверг на ее сайте.

"Предприятие должно было принять факт прекращения поставок [своей продукции] в Россию и [смириться] с последствиями чрезвычайно [высокой] инфляции. Прибыль перед уплатой налогов за 2022 год составляла 255 831 000 крон (около €11 млн), - говорится в документе. - Перипетии [экономического характера] в 2022 году привели к снижению результатов хозяйственной деятельности перед уплатой налогов на 39,45% [по сравнению с прошлогодней прибылью]". По итогам 2022 года чистая прибыль пивзавода составила 200,8 млн крон (примерно €8,7 млн).

В руководстве компании вместе с тем отметили, что потери от прекращения продаж на российском рынке "удалось в значительной степени компенсировать".

Budejovicky Budvar в 2022 году потратила на оплату энергии и расчеты за упаковочные материалы более 250 миллионов крон (примерно €10,7 млн), что топ-менеджмент фирмы называет рекордом. Связано это, по словам руководства компании, с энергокризисом на европейском рынке.