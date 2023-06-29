Лихачев: технологии Росатома позволят сохранить экологию в районах добычи лития в Боливии

Глава госкорпорации отметил, что эта особенность стала одним из ее конкурентных преимуществ перед другими компаниями

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Передовые технологии госкорпорации "Росатом" позволят свести к минимуму воздействие на экологию в районах добычи лития на территории Боливии в рамках нового совместного проекта. Об этом в четверг заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, экологичность технологий Росатома, заслужившая особое внимание боливийской стороны, стала одним из конкурентных преимуществ госкорпорации перед другими компаниями.

"Во-первых, не используется химических соединений, не используется химических реакций в ходе извлечения лития. Во-вторых, эти потоки воды опять возвращаются в солончаки, таким образом сохраняя природный водный баланс, на что отдельным образом обращали внимание наши боливийские партнеры", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Глава Росатома также отметил важность заключенного между двумя сторонами соглашения о создании промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в Боливии, добавив, что для этого потребовалось практически два года. "Это был очень серьезный тендер, в котором принимали участие более 20 компаний с разными технологиями, с разными инвестиционными предложениями. Но очень приятно, что в конце концов наши боливийские партнеры, разыгрывая лицензии на месторождение Пастос Грандес, остановили свой выбор на госкорпорации "Росатом", - отметил Лихачев.

В четверг госкорпорация "Росатом" подписала рамочное соглашение с боливийской государственной компанией Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) о создании промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития на территории Боливии. По словам первого замгендиректора российской компании Кирилла Комарова, для Росатома это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который достигнут порядка $600 млн. Мощность производственного комплекса, как ожидается, составит 25 тыс. тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения заявленных объемов по результатам геологоразведочных работ. Реализация совместного российско-боливийского проекта позволит создать в южноамериканской республике, обладающей самыми большими запасами лития в мире, полный цикл добычи и переработки этой продукции, чрезвычайно востребованной в контексте перехода к высокотехнологичной экономике.