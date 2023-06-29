В Петербурге намерены наладить прямые авиарейсы с Вьетнамом

Глава города Александр Беглов считает, что это будет способствовать росту турпотока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга помогут наладить прямое авиасообщение города с Вьетнамом для роста турпотока и развития деловых контактов. Об этом сообщил в четверг губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама, секретарем партийного комитета Хошимина Нгуен Ван Нэном.

"Сегодня в повестке дня стоит политическое решение руководства Социалистической Республики Вьетнам об организации прямых авиарейсов между Вьетнамом и Санкт-Петербургом. Это будет способствовать росту взаимного турпотока. Прямые рейсы также дадут новые возможности для развития деловых отношений и развития бизнеса. Мы помогаем в организации взаимодействия посольства Вьетнама с оператором аэропорта Пулково - ООО "Воздушные ворота Северной столицы", - сказал Беглов.

Делегация Вьетнама прибыла в Санкт-Петербург для участия в церемонии открытия памятника первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину, которая состоится в пятницу. Открытие памятника приурочено к 100-летию приезда Хо Ши Мина в Петроград. Беглов отметил, что именно с Петрограда 100 лет назад начал свой путь в Советскую Россию будущий президент Вьетнама.

Связь городов

Глава вьетнамской делегации сказал на встрече, что он приветствует инициативы правительства Петербурга по укреплению связей с Хошимином.

"Мы прилагаем усилия для создания и укрепления социально-экономической инфраструктуры, трансформации и реструктуризации экономики в направлении глобальной конкуренции и интеграции. Это отрасли, в которых Российская Федерация и особенно Санкт-Петербург имеют сильные позиции. Я надеюсь, вы продолжите уделять внимание развитию сотрудничества и обмену опытом с городом Хошимином", - сказал он.

Нгуен Ван Нэн также считает необходимым продолжать поддержку предприятий двух стран и "обеспечить им доступ к изучению рынка потенциальных потребностей и сильных сторон друг друга, тем самым создавая условия для сотрудничества в ближайшем будущем".

В рамках встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между администрацией Кронштадтского района Петербурга и народным комитетом района Канзе города Хошимина. По словам Беглова, также практически согласованы тексты соглашений между Выборгским районом Санкт-Петербурга и Тхудыком.