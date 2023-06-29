Альфа-Банк открыл первый офис в Махачкале

По словам первого зампредседателя правительства Республики Дагестан Руслана Алиева, банк предоставит новые возможности для жителей республики и поможет развитию бизнеса

МАХАЧКАЛА, 29 июня./ТАСС/. Альфа-Банк открыл представительство в Дагестане, это первый Phygital офис банка на Северном Кавказе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Первый зампредседателя правительства Республики Дагестан Руслан Алиев принял участие в торжественном открытии первого офиса Альфа-Банка в Махачкале. Это первый Phygital офис Альфа-Банка на Северном Кавказе. Офис нового поколения не похож на классическое отделение банка, рабочие зоны построены в формате современного коворкинга",- говорится в сообщении.

По словам Руслана Алиева, Альфа-банк предоставит новые возможности для жителей республики и поможет развитию бизнеса.

"Мы рады открытию такого крупного банка в Дагестане. Уверен, что Альфа-банк предоставит новые возможности для жителей республики и поможет развитию бизнеса. Сегодня в фокусе внимания - поддержка туризма и его инфраструктуры, строительство новых объектов, качественные банковские сервисы и социальные гарантии населению", - сказал Алиев.