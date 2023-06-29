Бюджет ДНР пополнится на 14,5 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений

Большую часть денег намерены направить на выплаты жителям

ДОНЕЦК, 29 июня. /ТАСС/. Бюджет Донецкой Народной Республики пополнится на 14,5 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Евгений Солнцев.

"Правительство [ДНР] инициирует внесение поправок в закон ДНР о бюджете на 2023 год. Такое решение приняли сегодня с коллегами на очередном заседании. С чем связаны изменения? С увеличением общего объема доходов за счет безвозмездных поступлений на сумму свыше 14,5 млрд рублей", - написал Солнцев.

Он уточнил, что деньги в большинстве своем предназначены на различные компенсационные выплаты гражданам. Кроме того, предусмотрена сумма, необходимая для погашения задолженности по заработной плате сотрудникам компании "Воды Донбасса".