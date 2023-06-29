Бывшим акционерам "Приватбанка" не удалось оспорить в суде его национализацию

В банке назвали решение Верховного суда "очередным шагом к окончательному разрешению всех споров"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Бывшие акционеры украинского "Приватбанка" не смогли оспорить в суде национализацию банка. Об этом сообщили на сайте банка.

"Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда удовлетворил кассационные жалобы "Приватбанка", кабинета министров и Минфина и отменил постановление суда апелляционной инстанции по делу № 910/19005/19 по иску компании Birgminton Investing Inc, связанной с бывшими владельцами банка, и оставил в силе решение суда первой инстанции, по которому производство по делу было закрыто", - говорится в сообщении.

Там добавили, что компания пыталась обжаловать договор купли-продажи акций, заключенный в процессе национализации "Приватбанка".

"Такое решение Верховного суда является очередным шагом к окончательному разрешению всех споров о невозможности возвращения национализированного в 2016 году "Приватбанка" его бывшим собственникам", - отметили в пресс-службе.

Национализация "Приватбанка"

В 2015 году в результате конфликта с Петром Порошенко, занимавшим тогда пост президента Украины, Игорь Коломойский был отправлен в отставку с должности главы администрации Днепропетровской области, а "Приватбанк", одним из собственников которого был бизнесмен, в декабре 2016 года был национализирован. По данным Нацбанка, до национализации Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd. Геннадий Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка был бывший глава правления Дубилет.

По версии нового руководства банка, накануне национализации бывшие акционеры вывели из него средства. Чтобы погасить за счет них невыполненные обязательства по рефинансированию займов, банк ходатайствовал об аресте активов Коломойского и Боголюбова в размере $3 млрд. В 2017 году Высокий суд Лондона принял решение об удовлетворении иска, а в конце января 2023 года вернулся к вопросу, разрешив наложить арест по всему миру на ранее не выявленные активы бывших собственников "Приватбанка".

В начале февраля Коломойский вновь оказался в центре очередного коррупционного скандала. По сообщениям украинских СМИ, 1 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) провела у него обыски, после чего СБУ сообщила о разоблачении схемы хищений в "Укрнафте" и ее дочке "Укртатнафте" на 40 млрд гривен (более $1 млрд). В ноябре прошлого года эти компании, находившиеся под фактическим контролем Коломойского, власти Украины передали в управление государства.