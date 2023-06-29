29 июня, 18:14

Резиденты разрешили продавать банкам валюту, полученную в рамках ВЭД, не по курсу ЦБ

Правительство также предоставило им возможность получать от нерезидентов наличную иностранную валюту и наличную валюту РФ в сумме, причитающейся в соответствии с условиями заключенных внешнеторговых договоров

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Резиденты могут продавать российским банкам валюту, полученную от нерезидентов в рамках внешнеторговых договоров, не по курсу Банка России. Это следует из опубликованного постановления правительства РФ.

Согласно документу, резиденты РФ могут "продать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением полученной в результате такой продажи соответствующей валюты на свой счет в уполномоченном банке". Ранее резиденты могли продать иностранную валюту уполномоченному банку по курсу ЦБ РФ на день продажи с последующим зачислением полученной валюты РФ на свой счет.

Также резиденты вправе получать от нерезидентов наличную иностранную валюту и наличную валюту РФ в сумме, причитающейся в соответствии с условиями заключенных внешнеторговых договоров, предусматривающих передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности. 

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