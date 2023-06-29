В "Росэнергоатоме" связали заявления Зеленского с подготовкой Киевом теракта против ЗАЭС

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа считает, что в последующем может произойти втягивание НАТО в украинский конфликт

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Заявления президента Украины Владимира Зеленского могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по Запорожской АЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт. Такое мнение выразил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, комментируя утверждения Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской АЭС.

"Вся эта дешевая постановка указывает на то, что на самом деле готовятся они [украинская сторона] к чему-то достаточно страшному", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Соловьев Live". "Когда включился Зеленский, к сожалению, на сегодняшний день [нельзя не сделать] иных выводов, как о подготовке к теракту, к атаке на Запорожскую АЭС", - добавил он. "На мой взгляд, идет поиск возможностей, чтобы легализовать вхождение НАТО в конфликт по полной программе", - считает советник гендиректора концерна "Росэнергоатом".

По мнению Карчаа, чтобы добиться искусственного радиационного заражения в районе Запорожской АЭС, украинская сторона может применить "грязную бомбу" либо нанести удар артиллерией по помещениям с радиоактивными материалами на станции, однако разрушить энергоблоки ЗАЭС не получится. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" добавил, что надо предпринять дополнительные меры по защите Запорожской АЭС.

Ранее Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не имея каких-либо доказательств, он оповестил об этом США, Бразилию, Индию, Китай, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью.