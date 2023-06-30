Ученый заявил о критической важности лития для термоядерной энергетики будущего

Старший научный сотрудник кафедры физики плазмы Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, кандидат физико-математических наук Степан Крат заявил, что это важный компонент, при помощи которого в будущих термоядерных реакторах будет организован так называемый замкнутый цикл трития

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Литий критически важен для термоядерной энергетики будущего. Такое мнение ТАСС высказал в четверг старший научный сотрудник кафедры физики плазмы Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, кандидат физико-математических наук Степан Крат, комментируя подписанное Росатомом соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в Боливии.

"Литий необходим не только при производстве накопителей энергии - аккумуляторов и батарей. Если говорить о термоядерном управляемом синтезе, то и тут литий критически важен. Литий - важный компонент, при помощи которого в будущих термоядерных реакторах будет организован так называемый замкнутый цикл трития. Рабочим топливом в этих реакторах будет смесь тяжелых изотопов водорода - дейтерия и трития. В свою очередь тритий - изотоп радиоактивный с периодом полураспада в 12,3 года. В природе его практически нет, он очень дорогой. Для его наработки и может понадобиться литий, шестой и седьмой изотопы которого при захвате нейтрона превращаются в тритий и гелий. Таким образом, если в токамаках будущего в качестве теплоносителя использовать литий, который в ходе термоядерной реакции будет облучаться нейтронами, мы сможем получать на выходе тритий, который можно будет снова использовать как топливо. Это позволит сделать экономику термоядерной энергетики выгодной, а вот без лития она будет под большим вопросом", - сказал ученый.

В четверг Росатом в лице своего уранодобывающего холдинга Uranium One Group подписал соглашение с государственной литиевой компанией Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии.