Проект АСИ и Первого канала "Наше все" будет проводить премию для компаний-производителей

Его запустят в сентябре

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Телевизионный проект "Наше все", который будет запущен в сентябре Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Первым каналом, ежегодно будет проводить премию для компаний-производителей. Об этом на церемонии награждения компаний - победителей конкурса новых перспективных брендов России сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

"Первый канал вместе с Агентством стратегических инициатив запускает проект "Наше все". Каждую неделю во многих номинациях будет представлять российские компании. <…> [Программа] будет знакомить наших граждан с теми замечательными людьми, которые делают замечательные продукты разнообразного направления и отличного качества. И будет готовить премию, которая будет проходить в конце года и будет называться "Наше все", и этот логотип будет крепиться на обложке продуктов и будет гарантией 100% качества", - сказал он, пояснив, что запуск намечен на сентябрь.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что этот проект позволит "вывести конкурс на новый уровень". "Мы открываем новую страницу и приглашаем новые бренды к участию во втором проекте, в конкурсе "Наше все", - сказала она.

Уведомления об итогах конкурса перспективных брендов со ссылками на сайты компаний могут в ближайшее время получить пользователи портала госуслуг. "У нас же 100 млн пользователей госуслуг. Мне кажется, их надо всех уведомить о победителях в номинациях со ссылками на сайты - это создаст дополнительный спрос на продукцию", - сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Помощник президента РФ Максим Орешкин, в свою очередь, заверил предпринимателей, что они получат всю необходимую поддержку. "Все только начинается. Да, вы показали темпы роста десятки, сотни проектов по прошлого году, но российский рынок огромный, рынок стран ЕврАзЭС, ШОС - это в десятки, сотни раз больше, чем то, что вы делаете сейчас. Все зависит от вас, мы в вас верим и сделаем все, что можем сделать для поддержки - сделаем", - обратился он к участникам церемонии.

Третий форум Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" проходил в Москве 28 и 29 июня. На нем были представлены 250 лучших инициатив, отобранных почти из 24 тыс. поступивших через крауд-платформу предложений. В рамках форума впервые был проведен конкурс перспективных российских брендов "Наше все". ТАСС - генеральный информационной партнер форума.