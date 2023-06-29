Правительство поддержало проект об отмене НДС для туроператоров

Документ готов к рассмотрению Госдумой в весеннюю сессию

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект, который освободит туроператоров от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), документ готов к рассмотрению Госдумой в весеннюю сессию. Об этом в четверг сообщили в Telegram-канале фракции "Единая Россия".

"Законопроект поддержан правительством и полностью готов к рассмотрению. И он станет драйвером всей туристической отрасли. Сезон только начался, и нам необходимо поддержать туроператоров, которые работают в условиях турбулентности", - привели в сообщении слова зампреда думского комитета по туризму и туристической инфраструктуры Сергея Кривоносова.

Он сообщил, что законопроект будет принят до конца весенней сессии.

Ранее президент РФ указал, что решения по освобождению туроператоров от уплаты НДС все еще не реализованы. Президент подчеркнул, что соответствующий законопроект важно рассмотреть и принять до конца текущей весенней сессии парламента.