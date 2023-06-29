Кизлярский коньячный завод направит 50% прибыли за 2022 год на закладку виноградников

Размер вложений составит 289 264 тыс. рублей

ТАСС, 29 июня. Кизлярский коньячный завод направит более 289 млн рублей на закладку виноградников. Минфину России правительство России поручило обеспечить контроль за расходованием высвобождаемой прибыли акционерного общества за 2022 год, соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

"Минфину России и Росимуществу при рассмотрении вопроса о распределении прибыли указанного акционерного общества не предусматривать выплату дивидендов в целях направления высвобождаемой прибыли на финансирование проекта "Создание виноградарского хозяйства: закладка и выращивание виноградников". Минфину России обеспечить контроль за расходованием высвобождаемой прибыли акционерного общества "Кизлярский коньячный завод" в размере 289 264 тыс. рублей, составляющей 50,95% прибыли за 2022 год", - говорится в документе.

Кизлярский коньячный завод - старейшее предприятие в отрасли на территории России, основанное в 1885 году.