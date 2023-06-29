МВФ предоставит Украине второй транш объемом $890 млн

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение предоставить Украине второй транш объемом $890 млн в рамках утвержденного в марте механизма расширенного кредитования (EFE). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МВФ, посвященном итогам первого обзора украинской экономики в рамках этой кредитной программы.

"Совет исполнительных директоров МВФ завершил сегодня первый обзор механизма расширенного кредитования (EFE) для Украины. Итоги первого обзора позволяют руководству немедленно выделить сумму в размере 663,9 млн SDR (special drawing rights - специальные права заимствования: расчетные денежные единицы в рамках Международного валютного фонда - прим. ТАСС), равную примерно $890 млн", - говорится в заявлении.