В Севастополе выделят 28 млн рублей на приобретение школьных учебников

Учебные пособия закупят для семи школ города

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Решение выделить 28 млн рублей на приобретение новых школьных учебников приняли в четверг на заседании правительства под председательством губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сообщается на сайте правительства города.

"Принятие постановления связано с необходимостью приобретения учебников для семи школ, в которых сейчас проходит капитальный ремонт. Общий объем финансирования - 28 млн рублей. В ближайшее время планируем заключить контракты с издательством, к началу нового учебного года школы будут обеспечены новыми учебниками", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности директора департамента образования и науки Антона Ульянцева.

Реализация проекта не требует выделения дополнительных средств из бюджета, их перераспределят в рамках госпрограммы "Развитие образования в городе Севастополе", уточнили в правительстве.

Капитальные ремонты школ осуществляются в рамках президентской программы, создать которую с акцентом на сельские школы поручил в июне 2021 года глава государства Владимир Путин. В рамках программы по модернизации школьных систем образования Севастополю на период 2022-2023 годов предоставлена субсидия из федерального бюджета в сумме 643 млн рублей. В 2022 году в городе были завершены капитальные ремонты девяти объектов, трех из них досрочно. Продолжается также строительство новых объектов - школ и дошкольных учреждений.