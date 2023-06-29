РБК: Euroclear возобновил расчеты по бумагам не подпавших под санкции российских компаний

По данным издания, среди эмитентов в списке находятся "Газпром", "Газпром нефть", "Лукойл", "Норникель", "Мечел", Московская биржа, "Интер РАО", "Магнит", "Аэрофлот", АФК "Система", "Сегежа", МТС, "М.Видео", "Детский мир", "Белуга"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международный депозитарий Euroclear возобновил расчеты по евробондам и локальным акциям неподсанкционных российских компаний, а также расширил список торгуемых ОФЗ. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое имеется в распоряжении издания.

Отмечается, что Euroclear возобновил свободные расчеты по российским бумагам, активы которых не находятся под международными санкциями. Среди эмитентов в перечне - "Газпром", "Газпром нефть", "Лукойл", "Норникель", "Мечел", Московская биржа, "Интер РАО", "Магнит", "Аэрофлот", АФК "Система", "Сегежа", МТС, "М.Видео", "Детский мир", "Белуга". "Euroclear Bank продолжит оценивать и проверять список приостановленных ценных бумаг и может возобновить расчеты по дополнительным ценным бумагам, соответствующим стандартным операционным проверкам", - приводит РБК текст письма.

Опрошенные изданием эксперты объяснили, что возобновление расчетов по некоторым российским бумагам означает возможность совершения сделки во внешнем контуре, а также возможность совершать депозитарные переводы.