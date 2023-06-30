В СП заявили, что уровень исполнения бюджета Росфинмониторинга в 2022 году составил 99,3%

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова отметила, что неисполненные назначения в размере 26 млн рублей обусловлены объективными причинами

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Уровень исполнения бюджетных расходов в Росфинмониторинге в 2022 году составил 99,3% от доведенных лимитов бюджетных обязательств, говорится в сообщении Счетной палаты РФ.

"Кассовое исполнение расходов Росфинмониторинга в 2022 году составило 3 766 143,3 тыс. рублей (126,8% бюджетных ассигнований, утвержденных федеральным законом от 6 декабря 2021 г. N390-ФЗ, или 99,3% бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью)", - говорится в заключении Счетной палаты.

Как пояснила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, неисполненные назначения в размере 26 млн рублей обусловлены объективными причинами, а именно - экономией по результатам проведения конкурсных процедур и фактической оплатой работ (услуг) в соответствии с условиями контрактов, а также сокращением количества командировок по сравнению с плановыми показателями.

Допущенные в 2022 году нарушения Росфинмониторинга, по данным Счетной палаты, в основном связаны с ведением бюджетного учета и отчетности. Например, в бухгалтерском учете не была отражена банковская гарантия на обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту, а в учетной политике отсутствовал универсальный передаточный документ и иные унифицированные формы первичных документов.

Проверка также показала, что в договорах, заключенных Росфинмониторингом с арендаторами помещений, отсутствовали требования о ежегодной компенсации ими затрат на страхование арендуемых помещений согласно требованиям арендодателя. Кроме того, Росфинмониторинг не представил в территориальное управление Росимущества все необходимые документы для учета 50 объектов основных средств общей стоимостью 241,2 млн рублей, правообладателем которых он является.

"В ходе контрольного мероприятия Росфинмониторингом были приняты исчерпывающие меры по устранению причин и условий указанных нарушений", - заключила Орлова.