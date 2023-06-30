В России начал действовать стандарт для отелей "все включено"

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев пояснил, что такая мера поможет повысить уровень качества услуг

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Стандарт оказания гостиничных услуг "все включено" и "ультра все включено" вступил в действие в России. Отели могут присоединиться к нему на добровольной основе.

Документ содержит требования в части номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных услуг, услуг для детей, спа-услуг и услуг водно-развлекательного комплекса - бассейнов и аквапарка, а также общего времени предоставления услуг в течение суток.

Например, в российских отелях, работающих по системе "все включено", должны в неограниченном количестве предоставляться на обед и ужин алкогольные напитки отечественного производства. Если отель работает по системе "ультра все включено", то его гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя как локального, так и импортного производства, и не менее семи видов коктейлей на основе крепкого алкоголя.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков сообщал, что соответствовать стандарту смогут около 15% российских гостиниц. По его словам, такой формат работы характерен в основном для курортных отелей.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев отметил, что введение стандарта позволит повысить уровень качества услуг отелей и увеличит заинтересованность в российских туристических продуктах.

Стандарт утвердили в январе 2023 года. Он разработан в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".