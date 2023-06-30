Участие в системе оспаривания транзакций в СБП станет обязательным

В Национальной системе платежных карт пояснили, что механизм решения спорных ситуаций по оплатам через Систему быстрых платежей действует с 2021 года, однако до сих пор он не являлся обязательным для банков

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Система оспаривания транзакций в Системе быстрых платежей (СБП), с помощью которой решаются спорные ситуации в последние два года, с 30 июня станет обязательной для всех участников СБП, Такое решение приняла Национальная система платежных карт (НСПК) - оператор платежной системы "Мир" .

Как пояснили в НСПК, механизм решения спорных ситуаций по оплатам через СБП действует с 2021 года, однако до сих пор он не являлся обязательным для банков. 30 июня 2023 года в системе "Диспут+", в которой происходит оспаривание операций по картам "Мир", появится процесс "Диспут" для СБП, который станет обязательным для всех банков - участников системы.

Там отметили, что СБП становится все более популярным инструментом онлайн и офлайн оплаты покупок, число транзакций в СБП быстро растет, и при возникновении спорных ситуаций необходим четкий регламент для их урегулирования. 180 дней - это срок с момента проведения спорной операции, в течение которого можно будет инициировать новый диспутный процесс в СБП. Максимальный срок рассмотрения диспута по операциям СБП составляет 30 календарных дней. Аналогичные сроки действуют и для карточных операций в платежной системе "Мир".

В НСПК подчеркнули, что диспут СБП можно будет также запустить по операциям, проведенным после 30 июня. Процесс инициирования диспута СБП будет таким же, как и по картам "Мир": клиенту необходимо обратиться в банк, со счета в котором была совершена оспариваемая операция по СБП. Банк после этого инициирует диспут на платформе НСПК, банк получателя рассматривает этот спор, обращаясь к своему клиенту - торгово-сервисному предприятию, - и анализирует полученную информацию. В случае принятия положительного решения по спорной операции НСПК проведет автоматические расчеты между сторонами диспута.

СБП была разработана Банком России и НСПК и запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, есть возможность совершения платежей юридическими лицами в пользу физических лиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.