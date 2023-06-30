МВФ прогнозирует рост госдолга Украины до 100,7% ВВП в 2025 году

По оценкам экономистов, в 2024 году госдолг Киева увеличится до 98,6% ВВП

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Международный валютный фонд считает, что государственный долг Украины будет расти в ближайшие два года и составит 100,7% ВВП в 2025 году. Такие данные содержатся в распространенном в четверг заявлении МВФ, посвященном итогам первого обзора украинской экономики в рамках механизма расширенного кредитования (EFE).

По оценкам экономистов фонда, в 2023 году госдолг Киева увеличится до 88,1% ВВП, в 2024 году - до 98,6% ВВП. После достижения показателя в 100,7% ВВП в 2025 году госдолг начнет медленно сокращаться и будет равен 99,5% в 2026 году и 98,4% в 2027 году.

Ранее сообщалось, что совет исполнительных директоров МВФ принял решение о немедленном выделении Украине транша в размере 663,9 млн SDR (special drawing rights - специальные права заимствования: расчетные денежные единицы в рамках Международного валютного фонда ), что равно примерно $890 млн.