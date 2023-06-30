Торгпред России заявил об ожидании "взрывного роста" товарооборота с Туркменией

Александр Елизаров отметил, что страны планируют развивать контейнерные перевозки через махачкалинский морской торговый порт

МАХАЧКАЛА, 30 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Товарооборот между Россией и Туркменией по международному транспортному коридору "Север - Юг", в том числе через махачкалинский морской торговый порт, будет стабильно расти и "будет взрывным" в ближайшие годы, считает торговый представитель РФ в Туркмении Александр Елизаров.

"Рост сейчас идет большой исходя из низкой базы (т.е. низкого стартового показателя - прим. ТАСС). У нас была очень низкая база торговли, например в РЖД рассказали, что у них через Туркменистан в прошлом году рост был 70%. Мы ожидаем в ближайшие три-пять лет постоянный рост. В начале он будет взрывной <...>, но мы должны четко понять, каким будет качественное наполнение [товарооборота]", - сообщил ТАСС Елизаров после проведенной встречи с правительством Дагестана в Махачкале.

По его словам, страны планируют развивать контейнерные перевозки через махачкалинский морской торговый порт. Перспективной является продукция пищевой промышленности, строительные материалы и генеральные грузы. Сейчас страны обмениваются металлом, древесиной, товарами пищевой и химической промышленности.

Ранее в ходе встречи торгового представителя с правительством Дагестана вице-премьер республики Ризван Газимагомедов сообщил, что товарооборот между странами через регион в прошлом году составил около $200 тыс., отметив, что "оборот практически никакой".

"Мы знаем график который шел в советское время из Туркменбаши (этот город до 1993 года назывался Красноводск - прим. ТАСС) в Махачкалу. Он был в десятки раз выше. <…> Сейчас наша с вами задача в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг" и "Восток - Запад" <…> создавать с Туркменистаном условия и прийти к пониманию <…>. Перспективу с Туркменистаном имеют контейнерные перевозки и возобновление паромных переправ, железнодорожных и автомобильных", - сказал Газимагомедов.

Об МТК "Север - Юг"

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора "Север - Юг" было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Индия вложила в него около $2,1 млрд, часть - в строительство транспортной инфраструктуры в Иране.

Ранее в Министерстве экономического развития РФ заявили, что ожидают рост грузооборота по МТК "Север - Юг" к 2030 году до 25 млн тонн.