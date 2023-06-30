Всемирный банк предоставил Киеву кредит на $1,5 млрд под гарантии Японии

В заявлении организации отмечается, что новый заем направлен на предоставление помощи домохозяйствам Киева, а также на "смягчение последствий" специальной военной операции России

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял в четверг решение одобрить предоставление Украине займа на $1,5 млрд под гарантии правительства Японии. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-службы ВБ.

В нем отмечается, что "новый заем ВБ для Украины на $1,5 млрд направлен на предоставление помощи ее домохозяйствам, а также смягчит последствия" специальной военной операции России. В финучреждении подчеркнули, что "этот заем дается под гарантии правительства Японии" в рамках целевого фонда Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine Trust Fund (ADVANCE Ukraine) и "является неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины, направленного на удовлетворение ее финансовых потребностей в 2023 году". На сегодняшний день ВБ "мобилизовал более $37,5 млрд, которые помогают Украине удовлетворять основные потребности", добавили в банке.

Средства также пойдут на оказание помощи бедным, беженцам и перемещенным лицам, "субсидирование жилищно-коммунальных услуг и обеспечат надлежащее и эффективное администрирование пенсий для граждан". Кроме того, добавили в ВБ, средства "выделяются на поддержку реформ, направленных на повышение прозрачности и подотчетности расходования государственных ресурсов", в частности на "укрепление системы госзакупок и улучшение системы налоговой отчетности для борьбы с уклонением от уплаты налогов". Кредит также "поможет рынкам лучше функционировать во время и после" конфликта.

На сегодняшний день ВБ "мобилизовал более $37,5 млрд, которые помогают Украине удовлетворять основные потребности", добавили в банке. В эту сумму входят "обязательства и обещания таких стран-доноров, как: США, Япония, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Испания, Германия, Канада, Швейцария, Швеция, Дания, Австрия, Финляндия, Ирландия, Литва, Латвия, Исландия и Бельгия".

ВБ и правительство Украины, как отмечается в документе, "будут реализовывать рамочные проекты, сосредоточившись на приоритетных для страны секторах, включая энергетику, здравоохранение, социальную защиту, образование, жилищное строительство и сельское хозяйство".