Траты россиян на новые авто за год увеличились в три раза

Больше всего прибыли от продажи новых машин имеют китайские производители

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Траты россиян на новые легковые автомобили в мае 2023 года выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 203 млрд рублей, выяснили "Открытие авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") и аналитическое агентство "Автостат".

Согласно результатам исследования, в последний месяц весны жители РФ потратили на покупку новых машин 202,8 млрд рублей. Это чуть больше (+0,3%), чем в апреле (202,2 млрд рублей), и в 2,9 раза превосходит результат мая 2022 года (69,3 млрд рублей).

Всего за май было реализовано 72,2 тыс. новых легковых автомобилей - на 4,6% меньше, чем в апреле (75,6 тыс. шт.), но в 2,6 раза больше, чем в мае 2022 года (27,5 тыс. шт.).

На покупку премиальных машин в мае россияне потратили шестую часть всех денег. Так, в мае было продано 2,9 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента (включая люксовые бренды) на сумму 33,9 млрд рублей. В свою очередь доля машин массового сегмента немного снизилась с 83,6% до 83,3%. Объем их реализации в мае составил 69,2 тыс. единиц, а потраченные средства - 168,9 млрд рублей.

Больше всего денег от продаж новых автомобилей собирают китайские производители. В последний месяц весны было продано 33,1 тыс. новых автомобилей из КНР на сумму 101,1 млрд рублей. Таким образом, на долю "китайцев" пришлось 49,9% от общей суммы. При этом в мае 2022 года они занимали лишь пятую часть в структуре финансовой емкости рынка (13,8 млрд рублей, или 19,9%). По объему потраченных денег другие участники рынка уступают китайским брендам минимум втрое. К примеру, европейских машин в мае было продано на 31,6 млрд рублей, российских - на 23,7 млрд рублей, корейских - на 20,5 млрд рублей, японских - на 20,1 млрд рублей, американских - на 5,7 млрд рублей.

По объемам реализации тоже лидируют "китайцы", за которыми следуют отечественные марки (24,1 тыс. шт.). Остальные участники рынка имеют существенно меньшие продажи: "корейцы" - 5,9 тыс. шт.; "японцы" - 4,4 тыс. шт.; "европейцы" - 3,8 тыс. шт.; "американцы" - 0,9 тыс. шт.