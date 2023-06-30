Источник: Всемирный банк почти исчерпал средства для помощи Украине

В российской дирекции ВБ отметили, что этот шаг говорит о серьезных рисках, связанных с состоянием украинской экономики

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) исчерпал внутренние возможности по оказанию финансовой помощи Киеву. Так прокомментировал в четверг ТАСС источник в российской дирекции ВБ решение финансовой организации одобрить кредит Украине на $1,5 млрд под гарантии Японии.

Этот шаг "свидетельствует об исчерпании собственных ресурсов банка, а также о серьезных рисках, связанных с состоянием украинской экономики", подчеркнул собеседник агентства. Он добавил, что "российская сторона выступила против данной инициативы".

Как напомнили в дирекции, в апреле международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с CCC+ до CCC с негативным прогнозом. При этом, по оценке Международного валютного фонда, падение украинского ВВП в прошлом году составило 30,3%.

По состоянию на апрель ВБ "удалось мобилизовать более $24 млрд для помощи Украине", подчеркнул источник в российской дирекции финучреждения. "При этом основная часть средств (около 90%) предоставлена не самой организацией, а в форме грантов и суверенных гарантий доноров, среди которых США, Япония, Великобритания и страны ЕС. Финансирование предоставляется исключительно на гражданские статьи расходов: выплату пенсий, пособий и зарплат для работников здравоохранения и чрезвычайных служб. За целевым использованием средств следит служба внутреннего аудита ВБ", - заключил он.