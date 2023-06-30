"Известия": задолженность россиян перед банками превысила 30 трлн рублей

Уровень закредитованности граждан вырос с начала года с 35 до 41%, сообщает газета

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Задолженность россиян перед банками на 1 мая 2023 года достигла 30,22 трлн рублей. Об этом в пятницу сообщили "Известия" со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Совокупные долги россиян перед кредитными организациями на 1 мая составили 30,22 трлн рублей, говорится в материале газеты. В апреле, исходя из показателей за I квартал, сумма увеличилась с 26,9 трлн рублей до 27,8 трлн рублей к концу 2022 года, отметило издание.

Кроме того, уровень закредитованности граждан с начала 2023 года вырос с 35 до 41%, сообщили "Известия" со ссылкой на результаты исследования проекта "Общероссийского народного фронта" "За права заемщиков", основанного на сведениях Центрального банка, Росстата и наиболее крупных бюро кредитных историй. Также в документе указано, что средний показатель по кредитной задолженности на домохозяйство возрос до 509,6 тыс. рублей.