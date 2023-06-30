ЕС намерен зарабатывать по €3 млрд в год на замороженных активах России для Украины

Премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что "метод получения этих денег должен быть юридически стабильным"

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Евросоюз рассчитывает зарабатывать по €3 млрд в год на замороженных активах России для Украины. Об этом заявил в ночь на пятницу премьер Бельгии Александр де Кроо по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Бельгия очень вовлечена в этот вопрос, так как 90% активов заморожены здесь. Мы сконцентрированы на сверхприбыли. Мы говорим о сумме в размере €3 млрд в год, которая могла бы быть получена", - сказал он, подчеркнув, что "метод получения этих денег должен быть юридически стабильным".

Лидеры стран ЕС на каждом саммите обсуждают возможность использования замороженных активов РФ для восстановления Украины после конфликта, однако не могут найти правовую базу для этого, а также расходятся во мнениях о том, как действовать. Как сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС, некоторые европейские страны хотят, чтобы Еврокомиссия отложила свои предложения по использованию российских активов. Крупные государства-члены, включая Германию, не хотят торопиться. Они опасаются, что радикальное предложение может поколебать веру в безопасность активов, хранящихся иностранными государствами в Европе, утверждает Financial Times.

Еврокомиссия заявляла, что изучает возможность управления российскими активами для получения прибыли, которая может быть использована для Украины, при этом гарантируя, что базовые активы в конечном итоге могут быть возвращены России, утверждает Financial Times. Однако это все еще сопряжено с юридической опасностью и риском того, что активы потеряют свою стоимость и их придется возмещать за счет европейских налогоплательщиков, подчеркивает газета.

ЕК с прошлого года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискации замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачу их другому лицу или государству. В то же время с лета прошлого года ЕК развернула интенсивную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать конфискацию таких средств законной.

По данным Еврокомиссии, в ЕС заблокировано около €200 млрд активов ЦБ РФ и порядка €24 млрд частных средств.